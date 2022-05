Sbanda con l’auto: finisce fuori strada e investe una bambina di 2 anni

Una fatalità che stava per diventare una tragedia. Ha perso il controllo della sua vettura e ha travolto una bimba di appena due anni che si trovava su un passeggino, in compagnia dei familiari. È accaduto nella serata di oggi, 15 maggio, intorno alle ore 19:00, a Fiumicino. L’incidente è avvenuto in via del Faro, nella zona di Isola Sacra. Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: ferite mamma e figlia di 8 mesi Ragazza perde il controllo dell’auto Alla guida dell’auto una ragazza che, per motivi ancora da appurare, ad un tratto ha perso il controllo del suo mezzo. L’auto ha iniziato a sbandare ed è finita fuori strada. Prima ha colpito alcuni arbusti che costeggiano la via, poi ha preso la bambina, che si trovava a bordo di un passeggino.

La bambina è stata rapidamente soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, che l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale Bambino Gesù. La bimba, seppur ferita, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

