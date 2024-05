Scontro auto scooter a Ostia Antica, interviene l’elisoccorso: grave 48enne

Grave incidente questa mattina sul litorale, nel quadrante di Ostia Antica. Lo scontro è avvenuto lungo la Via Ostiense: due i feriti, sul posto è stato fatto atterrare anche un elicottero. Disagi e ripercussioni ingenti alla viabilità locale.

Ennesimo grave incidente sulle strade di Roma. Stavolta è toccato all’Ostiense, teatro stamani, venerdì 17 maggio 2024, di un brutto scontro che ha coinvolto due veicoli, uno scooter e un’auto (una Smart, ndr). Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare. Due in tutto i feriti.

48enne elitrasportato a Roma dopo l’incidente di oggi sulla Via Ostiense

L’impatto è avvenuto lungo via Ostiense 2355, intorno alle 7.30. Ad avere la peggio, come purtroppo quasi sempre avviene in questi casi, è stato lo scooterista, per il quale è stato necessario addirittura l’intervento dell’elisoccorso, atterrato vicino al luogo dell’incidente. Si tratta di un 48enne romano, trasferito con urgenza al San Camillo. Le sue condizioni di salute al momento non sono note.

Ferito anche un secondo uomo, di 54 anni, portato invece all’Ospedale Grassi. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e il successivo ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Soltanto dopo due ore, attorno alle 9.30, la viabilità è stata regolarmente ripristinata. Tuttora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.ù

