Scontro tra due auto sulla Sora-Cassino: gravi due persone

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro è avvenuto oggi sulla strada statale Sora- Cassino. Coinvolti nell’incidente due veicoli. A seguito dell’impatto due persone sono rimaste ferite in modo grave. Sul posto per tutti gli accertamenti, nonché per chiarire le cause del sinistro, le forze dell’ordine mentre il personale Anas si sta occupando della gestione della viabilità.

L’incidente in provincia di Frosinone

Come anticipato, il sinistro è avvenuto lungo la strada statale 749 “Sora-Cassino”, adesso provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni . L’incidente è avvenuto al km 22,800, nel territorio di Atina, in provincia di Frosinone. A seguito dell’impatto che ha coinvolto due veicoli, due persone sono rimaste ferite in modo grave. Il traffico è attualmente deviato sulla viabilità locale, con indicazioni sul posto. La normale viabilità sarà ripristinata appena possibile.

++Aggiornamento ++

Riaperta al traffico la SS 749 Sora-Cassino nel territorio di Atina, in provincia di Frosinone.