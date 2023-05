Sezze, incendio all’alba: bruciano tra le fiamme due auto

Sezze. Un incendio incontrollato che ha rischiato di provocare forti danni. Le fiamme sono divampate nelle prime ore di questa mattina, domenica 14 maggio 2023 e hanno coinvolto due vetture. Solamente l’intervento immediato degli operatori dei Vigili del Fuoco, dopo la segnalazione, è riuscito a scongiurare la propagazione ulteriore delle fiamme nelle zone circostanti. Ecco cosa è successo.

Ciro Immobile ritorna a Sezze per l’inaugurazione della palestra intitolata al piccolo Alessio

Incendio a Sezze all’alba: due auto in fiamme

Poco prima delle 5 di questa mattina, domenica 14 maggio 2023, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Sezze a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio. Sul posto, precisamente in via Variante, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Latina constatava la presenza di due autovetture, parcheggiate vicino tra loro adiacenti un edificio, e completamente avvolte dalle fiamme. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a non far propagare l’incendio. Successivamente, in collaborazione con i Carabinieri della locale stazione, si effettuava un accurato controllo della scena per cercare di risalire alle cause che, al momento, sono sconosciute. Non si registrano persone coinvolte.