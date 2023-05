Incendio di rifiuti, paura in via dell’Abuccione: strada chiusa al traffico (FOTO)

Un incendio nelle prime ore di oggi pomeriggio, sabato 13 maggio, ha fatto accorrere in via dell’Albuccione, all’incrocio con via Tiburtina Valeria, i Vigili del fuoco, gli uomini della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, L’allarme è stato dato, probabilmente, da automobilisti che nell’attraversare il tratto di strada si sono trovati di fronte al rogo e a una densa nuvola di fumo.

Strada chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento

Immediatamente il tratto di strada è stato chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento di un rogo che ha interessato un cumulo di rifiuti situati a bordo strada. Le operazioni sono state veloci da parte dei soccorritori, al fine di mettere in sicurezza nel minor tempo possibile il tratto di strada e consentire il ripristino della viabilità.

Le indagini per stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale o doloso

Al termine delle operazioni di spegnimento, come di consueto, le forze dell’ordine svolgeranno indagini per verificare la natura del rogo e cercare di risalire agli eventuali autori. Agli investigatori spetta il non facile compito di verificare se quelle fiamme siano state accese volontariamente per cercare di risalire all’autore. Qualora, infatti, si trattasse di incendio doloso di rifiuti allora il piromane rischierebbe anche una condanna fino a cinque anni di reclusione, trattandosi di un reato ambientale.

Si cercano testimoni per capire cosa sia successo

Ma per stabilire se dietro l’incendio di quei rifiuti ci sia o meno la mano dell’uomo, fondamentale saranno le testimonianze. Gli investigatori dovranno verificare se qualcuno ha assistito, anche perchè in quella zona è difficile che possano contare su immagini di videosorveglianza che hanno registrato cosa è successo. Non resta che aspettare e verificare se gli inquirenti, una volta stabilita la natura dell’incendio, qualora si trattasse di un rogo doloso, riescano a risalire all’autore.