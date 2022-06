Sfonda con l’auto un compro oro e svaligia tutto: poi fugge e finisce fuori strada

Colleferro. Un modo particolarmente brusco di compiere una rapina, questo è certo. Il rapinatore non ci è andato leggero certamente: ha usato la sua stessa auto come ariete di sfondamento, con la quale si è fiondato direttamente contro la vetrina di un compro oro, distruggendo la vetrata e facendo un ingresso oltremodo hollywoodiano nel locale. Poi è fuggito.

Il furto rocambolesco a Colleferro

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 20 giugno, intorno alle 12:30. Il compro oro preso di mira si trova a Colleferro, precisamente in via Filippo Turati.

Una volta entrato dentro, nonostante la concitazione del momento ed il metodo poco elegante, è riuscito a trafugare gran parte del bottino che in quel momento si trovava all’interno: la cifra è ancora da quantificare precisamente, ma si tratterebbe di all’incirca 3.000 euro.

Leggi anche: Spaccio a Colleferro: arrestato un ragazzo di 20 anni, nascondeva la droga nel garage

La fuga e le ricerche dei carabinieri

Poi, ha caricato tutto accuratamente nella sua auto-ariete, e si è dato alla fuga. Sulle sue tracce si sono messi immediatamente i carabinieri che hanno iniziato successivamente iniziato a pattugliare la zona in cerca del rapinatore.

Qualche tempo dopo, infatti, i militari sono riusciti a risalire alla targa del veicolo scrutando le telecamere di sicurezza: purtroppo però la targa e il veicolo non coincidevano.

Fuori strada ai Pratoni del Vivaro

Nonostante ciò, dopo qualche ricerca sul campo in base alla direzione di fuga, i militari hanno ritrovato l’auto-ariete del rapinatore in un’area verde della zona dei Pratoni del Vivaro, qualche ora dopo.

Dalle condizioni in cui è ridotta l’auto, pare che il rapinatore abbia subito uno sbandamento e sia uscito fuori strada, rovinando nell’area verde. Con molta probabilità, infine, si è immerso nella vegetazione per far perdere le proprie tracce. Ora è caccia al rapinatore da parte dei carabinieri.