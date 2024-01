Shpalman torna a colpire a Roma: portiera forzata ed escrementi lasciati sul sedile

Almeno tre persone sono rimaste vittima delle imprese di Shpalman, ignoto maniaco che da settimane è tornato a disgustare tanti romani. L’ultimo avvistamento in zona Monti, fuori da un locale noto.

Shpalman ha colpito ancora, a suon di feci, la sua firma torna a sconvolgere i romani. Prende di mira da settimane diverse auto parcheggiate in giro per Roma, spesso con finestrini leggermente abbassati, e “depone” ricordini tra i sedili delle macchine. All’apertura della portiera proprietari e passeggeri trovano feci nell’abitacolo: stessa sorte per tanti malcapitati, di cui gli ultimi nei pressi di un locale in in via delle Terme di Traiano, come raccontato sulla pagina Welcome to favelas.

Tre auto prese di mira da Shpalman. Le vittime: “Qualcuno faccia qualcosa”

Ci sono foto (orrende) e video a provare il ritorno di Shpalman a pochi giorni di distanza dall’ultimo colpo. Questa volta, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio, è toccato ad almeno tre persone in zona Monti. Molte di loro hanno postato dei video inorriditi, poi ricondivisi dalla pagina Welcome to favelas.

Tra gli obiettivi una Fiat 500. “Qualcuno faccia qualcosa”, scrivono alcune ragazze vittime delle sua bravate. Sembra che l’uomo prenda di punta sempre giovani donne, appostandosi nei pressi delle loro auto di notte e lanciando feci all’interno della macchina. Un fenomeno che va avanti ormai da molto, quasi 5 anni, e che ha visto decine di segnalazioni in tutta Roma. Sembra però che l’uomo sia già noto alle autorità e, con questa ipotesi, le sue imprese potrebbero avere ancora giorni contati. Nel frattempo però sono tantissime le segnalazioni sui social, generando una vera e propria psicosi tra chi vive la movida romana, temendo possa essere la sua prossima vittima.