Si introducono in una cava per rubare un’escavatrice da 300.000 euro

Latina. Si sono introdotti furtivamente nella notte in un deposito mezzi di una cava in provincia, con l’obiettivo di rubare una macchina escavatrice di grosso valore. Un’operazione ambiziosa da parte dei malviventi che avevano deciso di sfruttare il buio e la relativa lontananza del luogo dalle zone centrali per portare a segno il loro colpo.

Colpo grosso in provincia di Latina

Colpo previsto per questa notte, venerdì 15 aprile. Erano ad un passo dal loro obiettivo, ma l’intervento immediato dei Carabinieri è riuscito a sventare i loro piani. Ora sono in corso le indagini per poter risalire agli ignori che di certo avevano pianificato il colpo con grande anticipo, osservando e studiando i movimenti notturni della zona. Ma un particolare gli era sfuggito: l’occhio attento dei cittadini, che si sono rivelati fondamentali per sventare il furto.

L’intervento della Polizia e le segnalazioni dei cittadini

Li hanno notati all’interno del deposito, intenti nelle loro operazioni: una escavatrice di grosse dimensioni, impiegata nei lavori per traforare la cava durante il giorno. Il valore del mezzo che avevano preso di mira non era cosa da poco: circa 300 mila euro.

Quando hanno notato i militari avvicinarsi, i malfattori si sono subito dati alla fuga, abbandonando i loro propositi e i loro sogni di gloria. Grazie all’oscurità, sono riusciti a scappare addentrandosi per le impervie campagne boschive adiacenti e facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini sul caso dopo la fuga nella notte

Le indagini sono in corso da parte dei militari delle Stazioni di Priverno e Maenza che stanno operando congiuntamente. Di fondamentale importanza è stata la collaborazione della popolazione che ha notato i movimenti sospetti all’interno del cantiere, grazie alla quale è stato possibile il celere arrivo dei Carabinieri, impedendo quindi ai ladri di realizzare il furto.