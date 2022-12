Si ribalta con l’auto a noleggio: morta la 23enne romana Chiara Speranza

L’auto che si ribalta, il conducente e la passeggera che è seduta accanto a lui che rimangono praticamente illesi e poi lei, Chiara Speranza, romana di 23 anni, ferita in maniera gravissima. Un incidente terribile, quello accaduto la scorsa notte a Milano, in viale Lunigiana all’incrocio con via Melchiorre Gioia, costato la vita alla 23enne di Roma.

L’incidente mortale a Milano

I tre amici si trovavano a bordo di una Fiat 500 a noleggio, del car sharing Enjoy. Chiara era seduta dietro. Ad un tratto il conducente sbanda e tocca il cordolo a sinistra della strada. Sono le 4:30 del mattino di ieri. I tre ragazzi presumibilmente stanno tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme, quando accade l’irreparabile. Toccando il bordo, la 5oo prende prima un albero, poi si ribalta e si ferma al centro della strada, di traverso.

Chiara, seduta dietro, ha la peggio: resta schiacciata. Sul posto arrivano i sanitari del 118, che la trasferiscono d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico, ma nonostante i tentativi dei medici, per la giovane romana non c’è nulla da fare. Le ferite riportate sono troppo gravi. La giovane muore poco dopo. I suoi due amici, invece, vengono portati all’ospedale San Carlo. Per loro – una ragazza di 25 anni e un ragazzo di 30 anni – solo lievi ferite, nulla di preoccupante.

I rilievi

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Milano. Non risultano coinvolti altri veicoli. L’auto sembra aver preso con la ruota anteriore sinistra il marciapiede che separa la strada dalla corsia riservata ai tram. In quel momento l’asfalto era anche bagnato a causa della pioggia. Adesso, attraverso i rilievi, si dovrà capire cosa è realmente successo. E le risposte che il conducente darà alle domande degli inquirenti completeranno il quadro. Risponderanno agli interrogativi, ma di certo non potranno cambiare il corso degli avvenimenti.