Si rompe la conduttura idrica, traffico bloccato e strade chiuse al Trullo

Traffico paralizzato in zona Trullo a Roma. Da questa mattina, a causa di un guasto alla rede idrica, le vie del Trullo sono bloccate. Il tratto interessato già dalle prime ore di oggi 3 gennaio è quello di via di Monte Cucco.

Guasto alla rede idrica al Trullo: residenti senza acqua da ore

Alcune strade del XI Municipio sono state chiuse per ore con conseguenti danni ai cittadini, rimasti senza acqua per la rottura imprevista della rete idrica. Immediato l’intervento di Acea, anche se nonostante le ore di lavoro alle 14.00 il danno ancora non era stato risolto.

Traffico in tilt al Trullo: ecco le strade chiuse

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Acea con gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità. Via Sarzana è stata chiusa al transito già da questa mattina, mandando in tilt il traffico. In via Giovanni Porzio è stato disposto il senso unico alternato, mentre Vicolo Papa Leone è stata chiusa fino a via Giovanni Porzio per permettere ai tecnici Acea di proseguire con l’intervento.

(Foto di Valerio Garipoli)