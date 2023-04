Si sente male al pranzo di Pasqua: Luca muore dopo 2 settimane di agonia

Una storia straziante, drammatica, con un epilogo che ha generato enorme sconforto e rammarico. La storia di Luca Zendron, morto mentre aspettava un cuore nuovo per tornare a vivere normalmente dopo un attacco improvviso, un malore che l’aveva colpito durante il pranzo di Pasqua in famiglia.

Si sente male in casa: bimbo di 5 anni muore in ospedale, disposta l’autopsia

Il dramma di Luca Zendron, morto a soli 43 anni

Era insieme alla sua famiglia, Luca Zendron, quando all’improvviso è stato colpito da un attacco al cuore, un malore che aveva spiazzato tutti, facendo precipitare la situazione nel dramma più assoluto, durante quello che doveva essere un momento di festa per tutta la famiglia e i parenti presenti. Nella mattinata di venerdì scorso, poi, Luca è morto, dopo giorni di agonia e speranza, a soli 43 anni, nell’ospedale di Borgo Trento dove si trovava in osservazione. L’uomo era originario di Ronco dell’Adige, viveva a Maestrino con la compagna Alessandra. Parte essenziale della famiglia erano anche le sue due figlie: una di 20 anni, Sofia, e un’altra di 15, Giulia. La sua morte lascia nello sconforto più assoluto anche il papà Loris, la sorella Lara e il fratello Lorenzo, come riportato anche da Il Mattino di Padova.

Il malore improvviso a Pasqua

Così come hanno raccontato l’ex compagna e madre delle due ragazze: ”Stava bene, l’ho trovato particolarmente in forma. Era tonico e pieno di energia”. Ma, poi, Luca si è sentito male il giorno di Pasqua, durante il pranzo in famiglia. Dopo qualche secondo di sua assenza, i suoi hanno sentito un pesante tonfo. Il racconto dell’ex compagna prosegue: ”ono corsi a vedere cosa fosse successo e hanno trovato Luca steso sul pavimento. Si sono resi immediatamente conto che la situazione era grave. Non hanno quindi perso tempo e hanno contattato il 118. Le coronarie erano chiuse, Luca è stato messo in lista d’attesa per un trapianto di cuore. In questi 12 giorni, in attesa dell’intervento, ha lottato come un guerriero. Un’infezione ne ha però vinto le resistenze” ha raccontato la donna.