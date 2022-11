Sicurezza stradale, stretta sui controlli: arrivano nuovi autovelox e dispositivi antidroga e antialcol

Troppi incidenti e troppi morti sulle strade di Roma. Per questo è stato deciso un sensibile aumento dei controlli su strada, con un maggiore impiego di vigili urbani. I caschi bianchi verranno equipaggiati con nuove dotazioni antialcol e antidroga. Ma queste non saranno le uniche novità per contrastare gli incidenti. Ci saranno infatti autovelox sulle arterie più pericolose e rafforzamento dei dispostivi di pattugliamento sia in divisa che in borghese nelle aree più calde della Movida.

Lotta alla malamovida

Si tratta del nuovo assetto messo a punto durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Bruno Frattasi a cui ha partecipato il Sindaco Roberto Gualtieri. Un impegno importante di Questura, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale, per gestire al meglio la sicurezza in città. Sia stradale, con operazioni mirate a scoraggiare l’uso dell’auto in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e di prevenzione dell’alta velocità, che per i temi legati alla malamovida. Ecco allora che alla Questura sarà affidato il difficile compito di gestione del dispositivo nelle aree della Movida.

Trastevere nel mirino

Verrà data particolare attenzione alla zona di Trastevere, con pattuglie anche in borghese per contrastare risse e spaccio. L’obiettivo sarà anche impedire la vendita fuorilegge di alcol a minorenni, fenomeno, quest’ultimo, su cui il Questore è pronto ad emettere ordinanze di chiusura immediata degli esercizi commerciali. L’Arma dei Carabinieri utilizzerà anche veicoli agili per il pattugliamento dei vicoli del centro storico e di Trastevere. Saranno i reparti specializzati dei Carabinieri dei NAS e del NOE a intervenire per il controllo dei negozi. La Guardia di finanza verificherà invece le irregolarità amministrative degli esercizi commerciali e il contrasto forte all’abusivismo.

Nuovi autovelox, ecco dove

Per quanto riguarda la fase di prevenzione e sicurezza stradale vedrà anche l’utilizzo di autovelox di ultima generazione sul Lungotevere, gestiti dalla Polizia locale, e su tre arterie a rischio come Corso di Francia, via Appia Nuova e via Cristoforo Colombo: questi controlli saranno a cura dell’Arma dei Carabinieri.

Già da venerdì, sulle strade della Capitale arriveranno decine di pattuglie in più che impiegheranno fino a 130 agenti. Questo ambito di pattugliamento sarà affidato alla Polizia locale di Roma Capitale che utilizzerà i test cosiddetti “precursori”: si tratta di un dispositivo capace di percepire se chi è alla guida ha esagerato con l’alcol o utilizzato droghe. In caso di test positivo al primo screening si effettua il controllo più efficace con etilometri e narcotest da effettuare sul posto. La sperimentazione sarà capillare in tutta la città, con maggiore incidenza a ridosso di quartieri legati alla movida notturna.

Attenzione anche al fenomeno dell’usura e dell’estorsione

Infine, l’attenzione del Comitato è stata rivolta al tema dei fenomeni dell’estorsione e dell’usura, anche in considerazione del particolare contesto economico attuale. Il Perfetto di Roma ha quindi convocato per il giorno 22 novembre, alle ore 16.00 l’Osservatorio Provinciale antiusura al quale prenderà parte anche il Commissario Straordinario del Governo Antiracket e Antiusura, Prefetto Maria Grazia Niccolò.