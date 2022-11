Sindaco preso a martellate, indagini lampo: arrestato un 43enne

È stato a preso a martellate mentre stava camminando in strada il sindaco di Giaveno, Carlo Giacone e le indagini dei Carabinieri hanno portato subito sulle tracce di un 43enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato ed è indagato per tentato omicidio. Un’aggressione tremenda quella subita dal primo cittadino preso a martellate in testa nella sera tra sabato e domenica scorsa che sarebbe dipesa, secondo gli investigatori, da questioni personali.

L’agguato sotto casa del sindaco

Le condizioni di Giacone restano serie, il 62enne ricoverato immediatamente nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Rivoli. Nonostante le varie fratture craniche il sindaco non sembra versare in pericolo di vita.

L’agguato al primo cittadino è stato fatto da un uomo con volto coperto che sembra lo abbia colpito ripetutamente con un martello e le urla dei familiari hanno richiamato l’attenzione dei vicini che sono accorsi. Dopo l’aggressione la fuga del malvivente nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Un tentativo che non è andato a buon fine visto che, grazie alle indagini dei carabinieri, è stato individuato nel giro di meno di 24 ore e sottoposto a fermo.