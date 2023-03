Soffoca mentre mangia la pizza insieme ai genitori: muore un giovane di 27 anni

Un dramma inconcepibile, indicibile e difficile da considerare, soprattutto per la dinamica che ha condotto alla morte del giovane ragazzo, di recente: stava mangiando la sua pizza, quando all’improvviso il boccone deve essergli andato di traverso. Il giovane ragazzo, di soli 27 anni, è morto soffocato subito dopo senza scampo.

27enne muore mangiando una pizza insieme ai genitori

Una tragedia che non ha mancato di lasciare tutti con un profondo senso di afflizione, soprattutto per la volatilità della vita stessa. Il dramma si verificato, precisamente, nella serata di ieri, lunedì 27 marzo 2023, mentre il ragazzo si trovava a cena con i suoi genitori. Aveva solamente 27 anni. Il fatto è accaduto nel Comune di Aquino, centro di poche migliaia di abitanti situato nella provincia di Frosinone. La dinamica si è consumata velocemente, nel giro di pochissimi minuti, senza neppure il tempo di poter tentare un salvataggio. Per il ragazzo non c’è stato purtroppo nulla da fare per potergli salvare la vita. Ha smesso di respirare, così come il suo cuore di battere. Era un commerciante della zona di nazionalità cinese. La cosa più atroce, è che il giovane si trovava insieme alla sua famiglia in quel momento, ed ha perso i sensi, e la vita, proprio davanti ai genitori che si trovavano con lui in quel momento.

La terribile dinamica

Stando alle frammentarie informazioni sulla dinamica, il ragazzo 27enne stava mangiando la pizza per cena insieme alla sua famiglia, quando all’improvviso un boccone gli è andato di traverso, ostruendogli le vie aeree e quindi impedendogli di respirare regolarmente. Il panico ha assalito tutti in quel momento, con il peggiore degli epiloghi possibili. Il ragazzo ha perso subito i sensi davanti agli occhi dei suoi genitori, e poi la vita. Una scena terribile, anche perché i genitori in quel momento hanno cercato in tutti i modi di disostruirgli le vie aeree, ma senza nessun esito. Il personale sanitario, quando è intervenuto sul posto, ha potuto solamente constare la morte del giovane, avvenuta nel giro di pochissimi minuti.