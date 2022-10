Sonnino, sfreccia per le vie del centro storico con un’auto rubata: arrestato

E’ finito in manette un 30enne polacco. E’ stato sorpreso a sfrecciare con un’auto rubata per le vie del centro storico di Sonnino, in provincia di Latina.

Sorpreso a scorrazzare per le vie di Sonnino con un’auto rubata

I Carabinieri di Sonnino hanno fermato e controllato un cittadino 30enne di nazionalità polacca, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine mentre era alla guida di una vettura. Poco prima l’uomo stava scorrazzando a forte velocità nel centro storico della cittadina. I conseguenti accertamenti effettuati dai militari hanno permesso di appurare che la vettura, su cui è stato trovato il 30enne, era di provento di furto perpetrato alcuni giorni prima in una cittadina in Provincia di Lecce.

Minaccia i Carabinieri: arrestato

Durante le fasi del controllo l’uomo ha anche minacciato i Carabinieri, i quali hanno proceduto nei suoi riguardi al fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione. L’A.G. di Latina, con cui i militari hanno proceduto in stretta intesa, ha disposto la custodia cautelare in carcere.