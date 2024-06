Spari a Guidonia: gambizzato 46enne in Piazza Aldo Moro

Lite col vicino di casa degenera, prende una pistola e apre il fuoco. Succede a Guidonia: la vittima è stata colpita alle gambe e sottoposta ad un intervento chirurgico nella notte. Indaga la Polizia, cosa è successo.

Paura e caos ieri sera in piazza a Guidonia teatro di una sparatoria. Due persone, che si scoprirà in seguito essere vicini di casa, hanno iniziato a discutere, prima che uno dei due estraesse una pistola aprendo il fuoco contro il rivale. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono giunte le Volanti della Polizia di Stato unitamente ai sanitari del 118. A terra è stato trovato un uomo, mentre l’altro si era nel frattempo dileguato.

Litiga col vicino e lui gli spara: cosa è successo a Guidonia ieri sera

La vittima, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, poco prima aveva iniziato a discutere con il vicino ma la situazione, in poco tempo, è degenerata. Non si escludono per questo precedenti attriti tra i due, sta di fatto che, all’improvviso, è stato esploso il colpo d’arma da fuoco in strda. Il tutto è successo nella serata di ieri, lunedì 3 giugno 2024, quando erano da poco passate le 23.00 in Piazza Aldo Moro.

A finire ‘gambizzato’ è stato un uomo di 46 anni, attinto dal proiettile alla gamba destra. La vittima è stata quindi portata d’urgenza in Ospedale dove è giunta in codice rosso: nelle scorse ore il 46enne è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico. Ad ogni modo, nonostante le ferite riportate – refertate con una prognosi di 40 giorni -, l’uomo non è in pericolo di vita.

Rintracciato il vicino di casa

Parallelamente gli investigatori hanno iniziato le ricerche dell’altro protagonista della lite, terminate c’è da dire quasi subito. Il secondo uomo, un cittadino lituano classe 1985, è stato fermato infatti poco distante dal luogo dei fatti: per il momento, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, lo straniero è stato soltanto denunciato a piede libero per lesioni aggravate. Ad ogni modo gli accertamenti sull’accaduto proseguono: a curare le indagini i poliziotti dei Commissariati Tivoli e Porta Pia. La posizione del 39enne resta pertanto al vaglio.