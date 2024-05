Spari a Roma: agguato a Tor Bella Monaca, ferito un uomo

Si continua a sparare a Roma. Ieri sera un uomo è stato ferito a Tor Bella Monaca a colpi d’arma da fuoco: indagano i Carabinieri. L’allarme intorno all’ora di cena.

Momenti di paura ieri sera nella zona di Tor Bella Monaca a Roma dove un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati. Presenti anche i colleghi della locale stazione. L’allarme è scattato intorno all’ora di cena in Via Scozza: la persona ferita – che sarebbe stata gambizzata – è stata portata d’urgenza in Ospedale. Secondo le prime informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita.

Spari a Tor Bella Monaca sabato sera

Sul caso sono in corso ora le indagini, condotte con il massimo riserbo dai Carabinieri. Il bersaglio dell’agguato, spiega in un articolo il Corriere della Sera, sarebbe un ragazzo di 27 anni, personaggio noto agli ambienti della malavita della zona e non solo.

Secondo il quotidiano il 27enne sarebbe stato raggiunto dai colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nei pressi della sua abitazione. Ignoto al momento il movente così come l’identità dei responsabili. Tra le piste più accreditate c’è però quella, inevitabilmente, del regolamento dei conti: l’uomo infatti sarebbe considerato il referente delle cosche calabresi nella Capitale.

La zona nuovamente al centro delle cronache romane

Negli ultimi giorni Tor Bella Monaca è tornata prepotentemente al centro della cronaca romana. Da un lato per le importanti operazioni portate a termine dalle forze dell’ordine – come quella di quattro giorni fa – dall’altro, purtroppo, per i fatti di sangue e le violenze: il 1 maggio un 24enne era stato accoltellato in strada alla schiena mentre qualche giorno prima i Militari della Guardia di Finanza erano stati brutalmente aggrediti in zona nel corso di alcuni controlli anti-droga. Ieri sera, infine, l’ultima sparatoria.