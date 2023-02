Spari a Morena, possibile collegamento con l’omicidio di Thomas Bricca

L’omicidio di Thomas Bricca continua ad essere irrisolto, e intanto sono avvenuti altra assalti ai danni di altri due giovani, a Morena, rimasti drammaticamente a seguito di un raid che puntata ad entrambi a quanto pare. In nessuno dei due casi c’è una esatta dinamica, e ora le indagini potrebbero aprire la pista del collegamento tra le due azioni violente.

Gli spari a Morena l’omicidio di Alatri: le indagini

La notizia delle due gambizzazioni avvenute a Morena, l’altra sera, ha ovviamente stravolto tutti i residenti, oltre che a lasciare dietro di sé tanto sangue per due giovani, entrambi trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Un totale di tre proiettili, due nelle gambe del primo, e l’altro sul suo compagno di uscita, ritrovato solo in un secondo momento dalla Polizia. Il fatto si era verificato nella serata di sabato scorso, 11 febbraio 2023. Il primo ragazzo ha 27 anni, l’altro ancora più giovane, di 21, ferito in modo ancor più grave con una prognosi di 30 giorni.

A Morena non hanno sparato per uccidere

Sul caso di Thomas Bricca, invece, l’unica a rimanere in vita è, ancora per il momento, l’ipotesi della resa dei conti tra bande rivali con scambio di persona: pare infatti che Thomas non fosse l’obiettivo del raid, ma un altro suo amico, che indossava però un giubbotto molto simile. Il caso sembra però intrecciarsi anche con gli spari di Morena: 3 colpi esplosi e tutti e 3 andati a segno – i bossoli sono stati poi ritrovati in strada. Stando a tale dinamica, e a tale precisione, se avessero voluto ucciderli, certamente ci sarebbero riusciti, e non avrebbero puntato alle gambe. Sono stati, però, gambizzati. Le vittime dell’assalto, poi, sono entrambe dei pregiudicati già noti alle Forze dell’Ordine.

L’ipotesi del collegamento tra le due azioni

Sull’ipotesi del collegamento, il Messaggero si spinge oltre, dichiarando come le indagini vadano proprio in quel senso. C’è poi chi tra gli investigatori sostiene che uno dei due ragazzi gambizzati a Morena si trovasse ad Alatri la sera del delitto Bricca, forse intento nell’attività di spaccio. Intanto le indagini proseguono e la faccenda diventa sempre più complessa. I nuovi elementi anziché sciogliere i nodi, sembrano complicare ancora di più il quadro.