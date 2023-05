Spari a Tivoli, prima minaccia di morte la compagna, poi fa fuoco: arrestato 

È stato individuato dai Carabinieri di Tivoli, in meno di 24 ore, l’uomo che mercoledì sera, intorno alle 21, ha esploso dei colpi di arma da fuoco in via dell’Aeronautica, all’altezza del civico 25: lui, un noto tossicodipendente di zona, ha seminato il panico tra i residenti di Borgonovo di Tivoli. Prima quel rumore, poi la fuga e le indagini dei militari che si sono messi sulle sue tracce. Su quell’uomo che la mattina dopo, quindi ieri, avrebbe raggiunto la compagna in un noto centro commerciale della zona. E l’avrebbe aggredita, minacciandola di morte, prima del suo arresto avvenuto in serata.

Le minacce di morte alla compagna

Prima i colpi di arma da fuoco nella serata di mercoledì scorso, che hanno attirato l’attenzione dei residenti, loro che spaventati hanno chiamato il numero unico di emergenza per segnalare il fatto, poi la fuga. E quelle minacce del giorno dopo alla compagna, che si trovava in un noto centro commerciale di zona. L’uomo, un 45enne, avrebbe raggiunto la donna, l’avrebbe minacciata di morte e si sarebbe fatto consegnare le chiavi dell’auto. E un cellulare. Lo stesso uomo che la sera prima aveva seminato il panico tra i residenti di Borgonovo di Tivoli. Lo stesso uomo che ieri, dopo quelle minacce, è stato individuato e arrestato.

L’arresto

Sono stati proprio i militari della stazione di Tivoli Terme nelle attività di perlustrazione della zona a ritrovare mercoledì sera due bossoli nel cortile di una delle palazzine di via dell’Aeronautica. Lì da dove era partito tutto. E le forze dell’ordine nella serata di ieri sono riuscite a risalire all’uomo, un tossicodipendente, che sembrerebbe essere pericoloso e conosciuto. Lui che ieri mattina aveva minacciato e aggredito la compagna in un centro commerciale, prima di fuggire ancora una volta. Quando la Polizia, che era stata allertata, è intervenuta sul posto, di lui non c’era nessuna traccia. Poche ore dopo, però, le forze dell’ordine che stavano cercando di chiudere il cerchio e di sciogliere ogni dubbio, lo hanno rintracciato e fermato. Le indagini, in ogni caso, proseguono per trovare l’arma, per capire quale ragione ci sia dietro quel gesto. Da capire anche se il 45enne avesse già minacciato la compagna in altre occasioni.