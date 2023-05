Spari nella notte a Borgonovo di Tivoli: i Carabinieri individuano l’autore

Gli spari nella tarda serata di mercoledì avevano creato un alone di mistero e tanta paura tra i residenti di Borgonovo a Tivoli. Un fatto inspiegabile che sembrava avere i contorni del giallo. Un enigma che i Carabinieri di Tivoli hanno sciolto in meno di 24 ore. Ad esplodere quei colpi di arma da fuoco, interrompendo bruscamente il sonno degli abitanti del quartiere, sarebbe stato un tossicodipendente.

Le indagini dei Carabinieri

Nonostante le difficoltà di indagine, visto che nessuno aveva visto niente, gli uomini dell’Arma sono risaliti nel pomeriggio di ieri a un residente, proprio in via dell’Aeronautica, dove gli spari sono stati sentiti con maggiore intensità. Il sospettato si sarebbe servito di una scacciacani per esplodere tre colpi poco dopo le 23 di mercoledì 10 maggio. Un rumore fragoroso, ma inconfondibile, che ha attirato l’attenzione dei residenti che, spaventati hanno chiamato il numero unico di emergenza per segnalare il fatto.

Sono stati i militari della stazione di Tivoli Terme ad accorrere, poco dopo la richiesta di aiuto. E, seppure sul posto non hanno trovato nessuno, nelle attività di perlustrazione della zona hanno rinvenuto due bossoli che si trovavano nel cortile di una delle palazzine di via dell’Aeronautica.

Gli investigatori hanno individuato l’uomo che avrebbe esploso i colpi

A poco sono servite le testimonianze degli abitanti di zona che hanno solo sentito i colpi. Anche un uomo che abitata vicino al posto in cui si è verificato il fatto, ha dichiarato di essersi svegliato a causa degli spari, di essere andato a vedere se ci fosse ancora qualcuno in strada e di non aver visto nessuno. Ma gli investigatori hanno continuato le ricerche, per risalire all’autore, per capire qual è stato il movente di un atto che ha creato il terrore tra la gente del posto. E alla fine ritengono di aver individuato nel tossicodipendente residente in via dell’Aeronautica colui che ha esploso i colpi di arma da fuoco. Ma le indagini proseguono, per trovare la pistola, ma soprattutto per capire quale ragione ci sia dietro quel gesto.