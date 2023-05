Spari a Borgonovo di Tivoli, paura nella notte: trovati due bossoli

È mistero su alcuni spari sentiti nella notte scorsa, quella tra il 10 e l’11 maggio a Borgonovo di Tivoli. I residenti sono stati risvegliati dal fragore di quel rumore, e non hanno dubbi che siano stati esplosi due colpi di arma da fuoco. Tanti gli abitanti di zona allarmati che hanno chiamato il numero unico di emergenza, il 112, per segnalare il fatto. Ad intervenire sono stati i carabinieri di Tivoli che hanno perlustrato la zona e hanno trovato in via dell’Aeronautica due bossoli, a conferma che le segnalazioni erano reali.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini

Le indagini sul posto sono proseguite, anche con l’audizione dei residenti. Diversi hanno raccontato di essere stati risvegliati dal rumore dei colpi. Qualcuno ha dichiarato anche di essersi affacciato per verificare quello che stava succedendo, ma non ha visto nulla, in strada non c’era nessuno. Ora non resta che verificare se in zona ci siano sistemi di videosorveglianza per acquisire immagini che possano aver immortalato quanto accaduto la scorsa notte e magari dare anche un nome all’autore.

Tante le ipotesi, ma ancora nessuna certezza da parte degli inquirenti che continuano a indagare

Restano tanti dubbi. Non si capisce a chi fossero destinati quei colpi. Se si sia trattato solo di un avvertimento nei confronti di qualcuno che risiede in zona e soprattutto, almeno per il momento, gli investigatori non hanno idea chi sia stato l’autore di quegli spari. Unica certezza, per ora, resta il ritrovamento dei bossoli in un cortile, ma nessun foro nelle vicinanze. Come se effettivamente quei proiettili fossero stati esplosi per aria. Indagini difficili per gli uomini dell’Arma che proseguono con le attività investigative e gli accertamenti nel quartiere, nella speranza di venire presto a capo di un episodio che, almeno per il momento, ha tutti i contorni del giallo.