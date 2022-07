Spaventoso incendio sull’Aurelia: premiati gli animatori ‘eroi’, hanno salvato 33 bimbi dalle fiamme

In questi giorni la Capitale è stata protagonista di giornate a dir poco angoscianti che hanno coinvolto tantissimi cittadini. Oltre 400 incendi in 48 ore. “Roma in fiamme” è la frase che si legge più spesso nei giornali.

Tra i tantissimi episodi tragici, lo scorso Lunedì un incendio ha colpito anche un centro estivo mentre i bimbi si trovavano proprio nella struttura. A salvarli gli animatori che, prontamente, hanno saputo gestire la situazione portando in salvo più di 33 bambini.

L’incendio al Centro Estivo

Era il primo pomeriggio del Lunedì scorso, 27 Giugno, quando un incendio di sterpaglie in via Aurelia ha assunto dimensioni a dir poco notevoli. Una giornata caratterizzata da temperature elevatissime e da un vento complice dell’avanzata delle fiamme, che dopo poco hanno interessato anche il centro estivo.

C’è voluto poco tempo per capire che la situazione poteva peggiorare e andare fuori controllo. Gli animatori però hanno affrontato il problema con assoluta razionalità. Il loro unico interesse era salvare i bimbi e senza panico, prendendo il problema di petto, si sono organizzati in pochissimo tempo per metterli in salvo senza creare ulteriori disagi.

“Il gesto eroico degli animatori”

Proprio per questo l’assessore allo Sport, Grandi eventi, moda e turismo, Alessandro Onorato e la consigliera Rachele Mussolini, promotrice dell’iniziativa, il prossimo 11 Luglio premieranno nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio gli animatori ‘eroi’ che hanno salvato dalle fiamme 33 bambini presenti all’interno del centro estivo Le Palme Sporting Club.

“Con orgoglio vogliamo rendere loro onore e ringraziarli per un gesto di grande coraggio. Con la loro prontezza e un forte senso di responsabilità, sono riusciti ad evitare conseguenze drammatiche per i piccoli ospiti del centro estivo. Il loro un bell’esempio di generosità”, commenta la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.