Spaventoso incendio sull’Ostiense: carrozzeria divorata dalle fiamme (VIDEO)

Enorme incendio quello divampato questa notte, poco dopo le 2, sull’Ostiense, al civico nr 2235, a Ostia Antica. A prendere fuoco una carrozzeria, che è andata completamente distrutta. E le immagini che circolano in rete sono spaventose, sono la dimostrazione di quanto accaduto, purtroppo: le fiamme alte, il fumo e quel tam tam dei residenti per capire cosa sia successo. L’incendio, di cui al momento non conosciamo le cause, è divampato sull’Ostiense, poco prima di un distributore di benzina. E le fiamme hanno parzialmente interessato anche un’attività confinante, causando danni alla copertura.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto questa notte sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con ben 5 squadre, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ora bisognerà capire le cause del rogo e indagare. Fortunatamente, però, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche le forze dell’ordine.

(Video di Francesca Buttarazzi)

Il rogo in zona Aurelio

Martedì sera, invece, un incendio è divampato in via dei Savorelli, sempre a Roma, in zona Aurelio. Il violento rogo in quel caso è scoppiato all’interno di un appartamento al quarto piano. Quando i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti di Polizia sono intervenuti sul posto, hanno immediatamente messo in salvo un’anziana che era rimasta intrappolata tra le fiamme. L’incendio, che era partito dalla cucina, aveva distrutto la stanza, il fumo aveva invaso il resto della casa. Proprio quel fumo, così denso e acre, che ha provocato l’intossicazione di un neonato, residente nell’appartamento accanto. Il bimbo è stato portato in codice giallo in ospedale, mentre l’appartamento, lì dove sono divampate le fiamme, è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.

Questa mattina, invece, un altro incendio, sull’Ostiense, con le fiamme che hanno distrutto totalmente una carrozzeria.