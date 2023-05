Stupro di Anzio, svolta nelle indagini: c’è l’identikit, lo stupratore è stato ripreso dalla telecamere

Anzio. Arriva la prima vera svolta importante nelle indagini serrate che riguardano la violenza sessuale perpetrata nei confronti di una ragazza di soli 19 anni. La giovane è stata trascinata e abusata, con violenza, in una baracca poco dopo essere scesa dal bus. A quanto risulta, ora, l’aggressore sarebbe stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza che si trovano su un tratto della Via Nettunense, in corrispondenza del quale la 19enne sarebbe dall’autobus poco prima di essere intercettata ed abusata. Quel tratto di strada maledetto, frazione d’orrore, tra il liceo scientifico Innocenzo XII e il supermercato.

Anzio, ‘Meglio che lo trovi prima la Polizia’: la rabbia del papà della 18enne vittima dello stupro

Svolta nelle indagini per lo stupro di Anzio: c’è l’identikit

Proprio in queste ultime ore, dopo aver acquisito le immagini, i frame e i fotogrammi sono stati analizzati da chi indaga con dovizia. Molto probabile che le immagini estrapolate possano contenere al loro interno elementi utili per l’identificazione. Stando alla fuga di notizie dalle indagini interne, sarebbe disponibile al momento anche un identikit dell’uomo ricercato. Dal momento che si ha un’immagine provvisoria, non è escluso, come avviene di solito in questi casi, che la ragazza venire nuovamente riascoltata, con l’aiuto degli psicologi, per poter far riaffiorare qualche altro elemento, o per confermare l’identikit stesso in base ai ricordi tremendi di quella giornata.

Probabile sopralluogo e analisi delle tracce biologiche

Da protocollo, potrebbe anche verificarsi l’evenienza di un ulteriore sopralluogo sulla scena del crimine, in presenza della 19enne, per stimolare maggiormente il ricordo ma, soprattutto, per essere ancora più precisi sulla dinamica. Nel frattempo, continuano anche le analisi sulle diverse tracce biologiche rinvenute sulla scena della violenza e recuperate dalla polizia scientifica. I risultati sono attesi nelle prossime ore.