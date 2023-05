Orrore ad Anzio, ragazza di 18 anni violentata in strada: è caccia all’uomo

Stava tornando a casa ed era diretta a Corso Italia, ad Anzio, quando, ieri sera, poco dopo le 23, è stata avvicinata da un uomo, bloccata in strada. E violentata in un rifugio di fortuna, in quella zona spesso sulle pagine di cronaca perché conosciuta come base di spaccio e degrado. Un racconto dell’orrore quello fatto alla Polizia dalla vittima, una ragazza straniera di 18 anni che ha spiegato agli investigatori di essere stata seguita probabilmente da un clochard, aggredita e di essere stata trascinata in quell’accampamento di fortuna. E poi stuprata.

Shock a Latina, 16enne sequestrata e violentata

Ragazza violentata ad Anzio

La giovane stava tornando a casa quando è stata avvicinata da un uomo, spinta in un rifugio di fortuna e violentata. Lei ha cercato di chiedere aiuto, lo ha fatto con tutte le sue forze e quelle grida hanno spaventato il clochard, che è poi fuggito. Lasciandola lì. Ora si è aperta una vera e propria caccia all’uomo: gli agenti della Polizia hanno raccolto la testimonianza della 18enne, l’hanno ascoltata. E ora sono sulle tracce di quello che sembrerebbe essere un senza fissa dimora.

Le indagini della Polizia

La 18enne, invece, sotto choc è stata portata in ospedale, dove i medici si sono presi cura di lei. Le indagini proseguono e la speranza è quella di rintracciare il prima possibile l’aggressore. Che in una serata come tante ha sconvolto la vita della 18enne. Lei che è stata braccata, trascinata con la forza, violentata.

Un episodio simile pochi giorni fa a Latina

Un episodio simile, purtroppo, si è verificato pochi giorni fa a Latina, dove una 16enne è stata violentata da un uomo, poi rintracciato e arrestato. La ragazzina era con il suo fidanzato, avevano deciso di appartarsi in un fabbricato in una zona industriale del capoluogo pontino, quando i due sono stati avvicinati dall’uomo. Che li ha raggiunto. Prima ha picchiato il fidanzato, poi ha sequestrato la 16enne e l’ha violentata.