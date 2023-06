Telelaser Lazio, attenzione ai controlli contro l’alta velocità: calendario postazioni fino al 2 luglio

Telelaser Lazio, nuova settimana di controlli contro l’alta velocità. Tornano anche nei prossimi giorni le postazioni mobili della Polizia Stradale con la strumentazione autovelox. Si tratta di un piano di controllo predisposto al fine di scoraggiare comportamenti errati alla guida causa spesso, purtroppo, di incidenti anche gravi. Per questo ogni settimana la Polizia di Stato rende noto il calendario dei controlli con il telelaser Regione per Regione: vediamo le postazioni nel Lazio fino al prossimo 2 luglio 2023.

Autovelox Lazio, calendario postazioni dal 26 giugno al 2 luglio 2023

I controlli scatteranno già oggi, lunedì 26 giugno 2023, nelle principali arterie italiane. Per quanto riguarda la Regione Lazio questa settimana, e quindi fino a domenica 2 luglio, sono due le postazioni predisposte: nell’elenco, a beneficio dei tanti pendolari, non compaiono tuttavia né il Grande Raccordo Anulare, né la SS148 Pontina. Ecco allora dove – e quando – saranno le pattuglie della Polstrada nei prossimi giorni:

Sabato 01/07/2023 – Autostrada A / 24 RM

Domenica 02/07/2023 – Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Incidenti a Roma e nel Lazio, ieri due sinistri mortali

Intanto le strade della Capitale – ma non solo – continuano a macchiarsi di sangue. Soltanto ieri sono stati due gli incidenti mortali verificatisi, uno a Roma, l’altro ad Aprilia. Nella prima circostanza ha perso la vita una giovane di soli 26 anni che si trovava nel lato passeggero di una Renault Clio schiantatasi contro un muro in Via della Pisana; grave il conducente del mezzo, un ragazzo di due anni più grande, trasportato in codice rosso in Ospedale. Un morto anche nel territorio pontino come accennato. In questo caso a perdere la vita è stato un 77enne sulla Nettunense.