Terremoto Puglia oggi: scossa di magnitudo 3.8 nel Mar Ionio

Terremoto a largo della Puglia oggi, scossa di magnitudo 3.8 nel mar Ionio. Lo riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’episodio stanotte. Gli aggiornamenti.

Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è stato registrato nella zona del Mar Ionio Settentrionale, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.4060, 19.2990 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’episodio è stato rilevato alle 5.29 di oggi venerdì 24 maggio 2024.

Terremoto di magnitudo 7.5 a Taiwan, oltre 700 feriti: edifici crollati e persone intrappolate sotto le macerie (ilcorrieredellacitta.com)

Scossa nel Mar Ionio stanotte 24 maggio

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto ha avuto come detto un ipocentro a circa 10 km di profondità e fortunatamente si è verificato in un tratto del mare lontano da centri abitati nel raggio di 20km. Nello stesso punto, sempre stando ai dati dell’INGV, si era verificata un’altra scossa qualche ora prima attorno alle 3.29 circa. Poi, alle 5.30, il terremoto di maggiore intensità, pari a 3.8 di magnitudo.

L’Aquila, 15 anni fa il terremoto che provocò 309 vittime: una ferita ancora aperta (ilcorrieredellacitta.com)

Gli ultimi terremoti in Italia registrati dall’INGV

In questi giorni, dove è la situazione ai campi Flegrei a tenere in apprensione (le ultime scosse l’altro ieri, ndr), sono state diverse le scosse registrate dall’l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ad esempio nella provincia di Parma, nel Comune di Sala Baganza, è stata segnalata una scossa di ML 3.5 ad una profondità di 46km. Tornano a quanto sta avvenendo a Napoli invece, in particolare è stata la giornata del 21 maggio quella caratterizzata da uno sciame sismico decisamente significativo con numerosi episodi ravvicinati.

Terremoto di magnitudo 3.9 ai Campi Flegrei | Scossa avvertita anche a Napoli: paura e gente in strada (ilcorrieredellacitta.com)