Incidente sulla via del Mare: scontro tra due auto, traffico in tilt

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, 27 luglio, a causa di un terribile incidente stradale. Lo scontro, che ha coinvolto due vetture, è avvenuto a Pomezia, lungo la Via del Mare.

Incidente sulla Via del Mare: i fatti

Le due auto si sono scontrate alla rotonda lungo la via del Mare e precisamente all’altezza del Centro Commerciale 16 pini, in via Dipilo, direzione Torvaianica. Presenti sul posto i Carabinieri per tutti i rilievi del caso e un’ambulanza per i soccorsi Al momento tuttavia l’entità del sinistro non è nota.

Viabilità

Com’è prevedibile, non sono mancati i disagi alla viabilità. Il traffico in direzione sud, da Torvaianica provenendo da Pomezia è bloccato e si stanno formando lunghissime code.