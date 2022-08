Terrore a Roma, vanno a controllare i lavori nella nuova casa e vengono aggrediti da un uomo armato di spranga

Avevano deciso di andare a controllare i lavori di ristrutturazione in quella che presto diventerà la loro nuova casa. Ma non potevano certo sapere che lì, tra quelle quattro mura, avrebbero trovato sì tubi, vernici e arnesi vari, ma anche un ‘intruso’. O meglio, un uomo che si era appropriato di quell’appartamento e che alla vista dei proprietari ha pensato bene di aggredirli e di usare come ‘arma’ una spranga.

Forza la serratura e si ‘appropria’ di un appartamento

L’uomo è stato sorpreso dai coniugi in Circonvallazione Gianicolense, all’interno di quell’appartamento in fase di ristrutturazione. I proprietari, una volta arrivati sul posto, hanno raccontato ai militari di aver notato la serratura della porta d’ingresso forzata e, quando sono entrati hanno trovato lo sconosciuto che, per intimargli di non chiamare le forze dell’ordine, li avrebbe minacciati con un bastone in ferro. Ma non solo. Avrebbe anche tentato di strappare il telefono cellulare dalle mani di una delle vittime.

La richiesta di aiuto

Moglie e marito, comunque, sono riusciti a divincolarsi, a lasciare l’appartamento e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Sul posto, in pochi minuti, è arrivata una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, che ha fermato l’intruso. L’uomo, alla vista dei militari, ha anche tentato di bloccare dall’interno la porta d’ingresso dell’abitazione. Senza riuscirci.

L’arresto

L’uomo, quello che aveva forzato la serratura e aveva iniziato a vivere nella casa in ristrutturazione, è stato arrestato. Si tratta di un 40enne romano, di fatto senza fissa dimora e con precedenti, che ora dovrà rispondere dei reati di tentato furto in appartamento, tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.