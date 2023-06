Terrore ai Castelli: due rapine a mano armata in fotocopia, caccia al bandito solitario

Ha messo a segno due rapine in meno di mezz’ora in altrettanti negozi, situati a pochi metri di distanza uno dall’altro. ‘ Mani in alto, dammi tutti i soldi in cassa’. Così un malvivente nel pomeriggio di martedì scorso, 27 giugno, tra le 19 e le 19 e 30, come riporta Il Messaggero, ha seminato il panico in due esercizi commerciali di via del Padiglione e via del Vermicino nel territorio di Frascati, utilizzando in entrambi i casi lo stesso copione.

Due rapine in fotocopia: a un bar e a un benzinaio

Pistola in mano è entrato prima in un bar pasticceria, che oltretutto in quel momento era pieno di clienti, e s’è fatto consegnare tutti i soldi in cassa, poi si è allontanato velocemente per fare il ‘bis’ presso un distributore di benzina, poco distante. A seguire s’è allontanato velocemente, facendo perdere le sue tracce.

Testimonianze e video di sorveglianza per indentificare il malvivente

Gli investigatori stanno lavorando per dare un volto al malvivente, servendosi dei video delle telecamere di sorveglianza, poste in entrambe le attività commerciali rapinate. Immagini preziose alle quali si sommano anche i racconti dei numerosi testimoni che hanno raccontato che l’uomo è entrato in tutti e due i casi, impugnando già la pistola, con il volto coperto da bandana e occhiali da sole.

Pochi gli elementi sui quali gli investigatori possono contare

Sono poche, perciò le indicazioni sui tratti fisici del rapinatore. Unico indizio è che si trattava di una persona con una corporatura robusta. Ma la Polizia ritiene che possa trattarsi del medesimo uomo che nei giorni scorsi ha rapinato altre attività commerciali della zona. A parte i racconti acquisti da gestori e clienti degli esercizi commerciali, gli investigatori sperano di poter acquisire elementi preziosi proprio dai video che sono stati acquisiti tutti e sono al vaglio degli esperti.