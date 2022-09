Tivoli, dalla siccità al cataclisma: città sommersa dall’acqua in poche ore (VIDEO)

Tivoli. Il Dipartimento della Protezione Civile nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 agosto, aveva diffuso non a caso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che “dalle prime ore di oggi, giovedì 1 settembre 2022 e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale”.

Pioggia e torrenti in strada a Tivoli

L’allerta diffusa, in base alla valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, era gialla, ma comunque da tenere sotto controllo e monitorare nel corso delle ore di punta. E non a caso, proprio nel Comune di Tivoli, la pioggia e le precipitazioni stanno letteralmente mandando in tilt i residenti.

La fine dell’estate

Le precipitazioni, le piogge e l’abbassamento delle temperature annunciano la fine inesorabile dell’estate e l’avvicinarsi della stagione autunnale. Ma il brusco cambio è avvenuto in poche ore, almeno per le precipitazioni. Si passa da un eccesso all’altro, dalla siccità più rovente al cataclisma in grado di inondare un’intera città con piogge continue.

Le immagini e i video

Come si evince dai video di seguito, la città è completamente allagata, le auto navigano letteralmente in acqua, mentre i cittadini appiedati farebbero bene a non uscire. Vere e proprie cloache, fiumi sono presenti ovunque e non accennano a diminuire per il momento. Ecco le scioccanti immagini: