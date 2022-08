Non danno notizie da giorni: 62enne e 64enne trovati morti in casa a Tivoli e Guidonia

Scoperti due cadaveri in poche ore. Si tratta in entrambi i casi di persone morte in casa delle quali non si avevano notizie da giorni.

Insegnante in pensione di Tivoli trovata morta in casa

Martedì nella tarda mattinata la scoperta da parte dei carabinieri della Compagnia di Tivoli allertati da due amiche dell’insegnante in pensione della quale non avevano notizie da giorni. Militari, sanitari del 118 e Vigili del fuoco sono accorsi per verificare cosa fosse successo alla 62enne, Romana Pavoni.

Dopo che i pompieri hanno forzato la porta di ingresso i soccorritori hanno rinvenuto la salma della donna, probabilmente morta da giorni. La Procura di Tivoli ha sequestrato la salma per disporre l’esame autoptico sulla 62enne così da stabilire le cause della morte che al momento restano ignote.

Trovato morto sul letto un 64enne di Guidonia

I Carabinieri di Guidonia sono dovuti accorrere sempre martedì in via Palmino Togliatti, località Albuccione. Allertati dai vicini che non vedevano il 64enne Giovanni Lombardi da giorni, gli uomini dell’Arma sono accorsi.

Ancora una volta i Vigili del fuoco hanno dovuto forzare l’ingresso dell’abitazione del 64enne e, purtroppo, anche in questa occasione, una volta dentro i soccorritori si sono trovati di fronte alla salma del 64enne. L’uomo era riverso sul letto e pare fosse in avanzato stato di decomposizione. In questo secondo caso, però, l’autorità giudiziaria inquirente non ha ritenuto di disporre esame autoptico.