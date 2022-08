Tragedia alle porte di Roma, si ribalta con il quad e muore: la vittima è Ivan Prinzivalli

Era sul quad di un amico quando, sabato sera, ha perso il controllo del mezzo, si è ribaltato ed è finito contro diverse auto, che erano parcheggiate in strada. È morto così, in un impatto violentissimo, Ivan Prinzivalli, un giovane di 32 anni di Villanova di Guidonia.

La dinamica dell’incidente in cui è morto Ivan Prinzivalli

Ivan Prinzivalli., 32 anni, si trovava sul quad quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltato in via Carlo Alberto, a pochi metri dall’abitazione dell’amico e proprietario del veicolo. A dare l’allarme è stato proprio lui, l’amico del ragazzo, ma quando i Carabinieri di Guidonia sono arrivati sul posto hanno trovato sull’asfalto solo tracce di sangue. E nessuna traccia, invece, del quad, che nel frattempo l’amico aveva riportato a casa, nel garage.

La corsa disperata in ospedale

Ivan è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tivoli, ma è morto durante il tragitto perché sono apparse subito troppo gravi le ferite riportate in quell’impatto. L’amico, invece, è stato rintracciato a casa dai militari: dai primi accertamenti pare che il veicolo, che è stato sequestrato e affidato al deposito giudiziario, non fosse coperto dall’assicurazione. Da qui, forse, la decisione del ragazzo di toglierlo dalla strada e di ‘nasconderlo’ in garage. La sua posizione ora è al vaglio, spetterà ai militari fare chiarezza. Quello che è certo, invece, è che Ivan è morto in pochi e terribili istanti e ora tutta la Comunità è in lutto.

I messaggi di cordoglio

Sono decine i messaggi di cordoglio e vicinanza, che hanno inondato i social. C’è chi ricorda Ivan, figlio del noto chiaroveggente di Guidonia, come un ragazzo d’oro, sempre sorridente. Che ora mancherà a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.