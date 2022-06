Tivoli, dramma sulla strada: ciclista travolto da un’auto

Tivoli. Gli incidenti stradali sono all’ordine del giorno. Ancora un altro proprio nelle ultime ore, sulle strade di Tivoli. Un ciclista è stato letteralmente travolto da un’auto che non ha fatto in tempo ad arrestare la propria corsa, sbalzando l’uomo dalla sella.

Incidente a Tivoli oggi

Il fatto è accaduto precisamente oggi, venerdì 1o giugno, nel tardo pomeriggio, alle 19:10 circa, in via Nazionale Tiburtina al Km 29,800 poco prima dell’ingresso in città.

Ciclista travolto da un’auto

Il ciclista, un 82enne di Tivoli, è stato investito, per cause ancora in corso di accertamento, da una Suzuki condotta da un 37enne, anch’egli di Tivoli, che procedeva in direzione centro. Successivamente, il ciclista é stato tempestivamente soccorso e trasportato in ambulanza all’Ospedale di Tivoli, dove é stato registrato al triage in codice giallo.

I rilievi sul posto

Sul posto per i rilievi del caso – oltre che per la gestione del traffico fortemente rallentato, visto l’orario – la Polizia Locale di Tivoli che ha provveduto anche a sottoporre il conducente della Suzuki al precursore per la verifica del tasso alcolemico, con esito negativo.