Tivoli, falciata mentre attraversa sulle strisce pedonali: una donna in codice rosso

Sulle strade di Tivoli, nella giornata di ieri, sabato 25 febbraio 2023, si è verificato un investimento drammatico che ha ridotto una donna in condizioni critiche, trasportata d’urgenza in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono ancora in via di accertamento medico, ma gli operatori prontamente intervenuti sul posto hanno da subito notato la gravità della situazione. Al momento, però fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Una donna falciata sulle strisce mentre attraversava su Via Tiburtina

La dinamica dell’accaduto è ancora tutta da sviscerare, così come le cause che hanno portato la vettura a non rendersi conto della donna che in quel momento stava attraversando la strada, e addirittura proprio sulle strisce pedonali. La vittima dell’investimento, in quel momento, si trovava in corrispondenza di Via Tiburtina, altezza Strada Orti. Erano più o meno le 19.45 della serata di ieri, sabato 25 febbraio 2023, quando qualcosa però ha interrotto la sua giornata. Il pedone, una donna di 46 anni residente a Tivoli, aveva deciso di attraversare la strada, sulle strisce pedonali, per poter raggiungere l’altro capo della carreggiata. All’improvviso, però, durante l’attraversamento, i fari di un’auto si sono diretti verso la sua figura senza fermarsi, ed è stata travolta in pieno, con un colpo che ha da subito preoccupato tutti gli astanti che in quel momento hanno assistito alla dinamica e che hanno temuto da subito il peggio.

La dinamica dell’investimento le condizioni della 46enne

L’auto in questione era una Fiat Panda, alla cui guida si trovava un uomo di 56 anni, che per qualche ragione non si è reso conto del pedone che in quel momento stava attraversando la strada. La vettura procedeva in direzione Tivoli e l’ha investita in pieno sulle strisce durante l’attraversamento. Subito dopo, poi, sono stati allertati i sanitari: la donna è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale di Tivoli per poi essere trasferita al Policlinico Umberto I a causa del politrauma subito. Al momento, come anticipato, non è in prognosi riservata né in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e per stabilire le precise cause che hanno portato all’evento.