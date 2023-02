Tivoli, fotocopiano il contrassegno disabili per sostare gratuitamente: beccati due furbetti

Tivoli. Il parcheggio quando non c’è è un problema, ma quando c’è è a pagamento. E allora, tutto diventa lecito per accaparrarsi la gratuità della sosta, come ad esempio l’impiego del contrassegno per i disabili.

Tivoli, incendia 3 portoni nella palazzina dalla quale è stato sfrattato: arrestato 53enne

Fotocopiano il contrassegno per disabili per il parcheggio gratis

I parcheggi sono spesso un miraggio, una fata morgana, soprattutto quando si ha fretta. Si ha la sensazione che scarseggino sempre, ed è una caccia continua al posto libero. Caccia condotta con qualsiasi messo. E quando sono liberi, quando si trova uno spazio, c’è un’altra problematica: sono a pagamento. Così, ecco spuntare l’impiego del contrassegno per le persone disabili per accaparrarsi la gratuità della sosta.

Soste gratuite a Tivoli nel posto riservato ai disabili

Per questo, dunque, proseguono senza sosta i controlli da parte della Polizia Locale di Tivoli che hanno, tra le altre cose, anche l’obiettivo di contrastare l’increscioso fenomeno dell’uso non consentito del contrassegno per le persone disabili, da parte di alcuni automobilisti allo scopo di beneficiare della gratuità della sosta nella “Fascia Blu”. Nella maggior parte dei casi, si tratta di metodi artigianali per aggirare i controlli, come ad esempio esporre una semplice fotocopia del contrassegno che, nei casi recenti, sono state subito notate dalla Polizia Locale, grazie anche alla segnalazione di qualche cittadini che si è reso conto del fenomeno.

Beccati due ‘furbetti’ a Tivoli

Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 febbraio, gli interventi – con il prezioso contributo degli Ausiliari del Traffico di ASA Servizi – si sono concentrati nelle strade adiacenti a Palazzo San Bernardino, sede del Comune, ove erano stati segnalati diversi casi. All’esito dei controlli sono state accertate 3 violazioni dell’art. 188 del Codice della Strada – per aver esposto una fotocopia del contrassegno originale – nonché 2 violazioni dell’art. 158 del CdS, per aver occupato senza titolo il posto riservato. Il Comandante rileva che il fenomeno, in conseguenza dei controlli, appare in diminuzione e che tale attività mirata proseguirà anche in altre zone.