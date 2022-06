Ubriaco in scooter cade e travolge due signore anziane mentre attraversano la strada

Tivoli. Un ragazzo alla guida del suo scooter, con un tasso alcolemico considerevole, ha travolto letteralmente con lo scooter due anziane signore che stavano attraversando la strada sulle strisce in quel momento. Un impatto che ha portato consistenti lesioni per una delle due donne: entrambe, sono ancora oggi in ospedale sotto osservazione.

Travolte due signore anziane in strada

Il fatto è andato in scena nella serata di ieri, mercoledì 8 giugno, intorno alle 20,30, in una nota strada di Tivoli, viale Trieste. Le due donne, rispettivamente 76 e 85 anni non hanno fatto in tempo neppure a comprendere cosa stesse accadendo in quel momento. Il ragazzo, invece, 27enne sembrerebbe aver perso completamente il controllo del proprio mezzo senza riuscire ad evitarle.

Leggi anche: Tragico incidente a Tivoli, lo schianto contro il muro: Mattia Salvati muore a 19 anni

La ricostruzione della dinamica

Stando ad una preliminare ricostruzione, il 27enne alla guida dello scooter sembrerebbe aver perso il controllo ben prima di impattare contro le due povere vittime coinvolte. Caduto dalla sella, infatti, il mezzo ha continuato la sua corsa finendo per travolgere in pieno le due donne.

Positivo all’alcool test

Subito dopo, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale con i soccorsi per il trasporto in ospedale. Il codice dell’ambulanza era azzurro per le due donne, ma oggi si trovano ancora nel nosocomio perché sono state rilevate delle fratture importanti per una delle due in particolare. Dopo l’impatto, il ragazzo è stato sottoposto, come di prassi, anche all’alcool test: è è risultato positivo, con un tasso anche abbastanza considerevole. Al primo 1,35, mentre la secondo 1,32 grammi per litro.