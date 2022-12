Torvaianica, 15 auto ferme con le gomme forate per colpa delle buche: la strada era stata rifatta 22 mesi fa

Via Arno, ci risiamo: la strada è di nuovo un colabrodo. Buche ovunque, talmente tante che a volte evitarle è impossibile, se non facendo un incidente frontale con l’auto che arriva dalla parte opposta. Parliamo della strada che costeggia l’aeroporto militare di Pratica di Mare, tra Torvaianica e Pomezia. Ma – territorialmente – siamo al confine con Roma. Quindi la strada, provinciale, per essere asfaltata richiede l’intervento di Città Metropolitana. E di molti santi in paradiso. O quantomeno di molte preghiere, che a quanto pare non vengono ascoltate.

Questa sera, venerdì 16 dicembre, una quindicina di auto hanno forato le loro gomme nel giro di meno di un’ora. Una fila di auto ferme, nemmeno fosse l’ora di punta. Ma tutti per cambiare la ruota. E imprecare. A ragion veduta, visto che la strada sembra bombardata e le buche – per la pioggia e il buio – non si vedono. E le cose on vanno meglio sulla Pratica di Mare, la strada che porta sulla Pontina: anche qui buche grandi come crateri, spesso profonde, che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti.

Strada rifatta due anni fa

La strada, dopo anni di proteste da parte dei cittadini, era stata riasfaltata – quasi tutta – meno di due anni fa. Neanche a farlo apposta, tra pochi giorni (il 20 dicembre) sarebbe stato il “compleanno” della manifestazione di protesta più eclatante dei residenti: corteo con le auto a 30 all’ora, avanti e indietro per quasi un’ora, per dimostrare che è assurdo abbassare i limiti invece di sistemare le strade.

Poi, a febbraio, gli interventi di sistemazione, durati – come si vede – pochissimo. Via Arno oggi è di nuovo piena di buche. E nuovamente gli automobilisti sono fermi a bordo strada, pericolosamente, a rischio investimento, per cambiare le loro gomme. Sul web già si lanciano anatemi. E si inveisce contro il Comune, contro la Provincia e contro i politici.