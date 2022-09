Torvaianica, 20.000€ in contanti e 2kg di droga nascosti in casa: arrestati 3 ragazzi

Stavano passeggiando sul lungomare delle Meduse a Torvaianica. Niente di strano se non fosse che il loro atteggiamento ha insospettito i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia e della Stazione di Torvajanica, che erano lì in zona per controllare il territorio. Così i militari si sono avvicinati, ma uno dei tre giovani ha cercato immediatamente di disfarsi della droga, gettandola a terra. Ma invano perché è stato visto dai Carabinieri e poi fermato.

I controlli a Torvaianica

I Carabinieri di Pomezia ieri hanno fermato, sul lungomare, tre ragazzi, due fratelli romani di 23 e 24 anni e una loro amica, una 24enne di origini polacche. I giovani stavano passeggiando con fare sospetto e alla vista dei militari uno di loro ha cercato di disfarsi della droga, di due dosi di cocaina subito recuperate.

Cosa è stato trovato in casa

I Carabinieri, quindi, hanno esteso le verifiche anche nelle loro abitazioni. E le perquisizioni hanno consentito di recuperare 1,60 Kg di cocaina, 1,14 Kg di hashish, 38 g di marijuana e quasi 20.000 euro in denaro contante, verosimile provento della loro attività illecita.

L’arresto

I due fratelli, su disposizione di quella Procura della Repubblica, sono stati arrestati e portati nel carcere di Velletri, mentre l’amica, la 24enne di origini polacche è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa di convalida. Tutti, però, sono gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.