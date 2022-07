Torvaianica, passeggia su lungomare e si accascia: morto 66enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 31 luglio, in centro a Torvaianica. Un uomo di 66 anni stava camminando sul Lungomare delle Meduse, non troppo distante dal centro cittadino, quando all’improvviso ha accusato un malore.

Il 66enne, originario di Avellino, si è accasciato a terra. I numerosi presenti, allarmati, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Ambulanza, carabinieri e polizia locale sul posto

In quel momento stavano transitando una pattuglia dei carabinieri di Torvaianica e una della polizia locale di Pomezia per il controllo delle auto in sosta e della velocità. Militari e agenti si sono fermati e hanno chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno provato un primo tentativo di soccorso all’uomo già sul posto.

Il 66enne aveva un infarto in corso ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del S. Anna, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Nonostante gli sforzi dei medici, è infatti deceduto poco dopo.

(foto di repertorio)