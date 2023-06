Tragedia alle porte di Roma, 65enne investita e uccisa. La famiglia: ‘Cerchiamo testimoni, aiutateci’

[adrotate group="9"]

Stanno cercando testimoni, qualcuno che abbia assistito al terribile incidente, i familiari di Anna Santori, la donna di 65 anni che lunedì 12 giugno, poco dopo le 11, è stata travolta e uccisa da un’auto. Lei, parrucchiera a domicilio molto conosciuta e stimata, si trovava a bordo strada, stava camminando, in pieno giorno, su un rettilineo, con una giacca di color rosso fluorescente, quando improvvisamente è sopraggiunta un’auto. Che l’ha travolta, senza lasciarle scampo. Questo è quello che è successo lungo via Gallicano, a Zagarolo, alle porte di Roma.

La dinamica dell’investimento mortale a Zagarolo

La donna, stando a una primissima ricostruzione, lunedì mattina stava rientrando a casa a piedi. Aveva da poco finito di ‘coccolare’ una cliente, tra shampoo e piega, ed era diretta in direzione Colonna. Lì dove, purtroppo, non è mai arrivata. A Zagarolo, lungo via Gallicano, è stata investita da una Smart: un impatto violento, che non le ha lasciato scampo. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, anche con l’eliambulanza, ma nonostante i tentativi disperati di rianimarla, con i massaggi continuati per una buona mezz’ora, per lei non c’è stato nulla da fare. È morta lì, a terra, sull’asfalto, per via di quei gravissimi politraumi riportati. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Zagarolo, che hanno eseguito tutti i rilievi e dovranno ricostruire l’esatta dinamica.

Si indaga per omicidio stradale

La Procura di Tivoli ha aperto un procedimento penale, ora si indaga per omicidio stradale. Ma i familiari della vittima, come spiegano dallo Studio 3A Valore S.p.A., non hanno ancora ricevuto nessuna comunicazione e non hanno ottenuto il nulla osta per la sepoltura. Ma non solo. Loro non riescono a capacitarsi, sono ancora increduli e sotto choc, nonostante conoscano bene la strada, senza marciapiedi e ‘notoriamente’ pericolosa per i pedoni.

I familiari cercano testimoni, chi era Anna Santori

Mentre le indagini proseguono, la famiglia sui social sta cercando testimoni. La speranza è quella di poter ricevere indicazioni in più da parte di chi ha assistito all’incidente, quello nel quale ha perso la vita Anna Santori. La donna, che non era sposata e non aveva figli, viveva a Zagarolo con il fratello e lascia, tra dolore e rabbia, la sorella e due amatissimi nipoti. La famiglia della vittima, per essere assistititi e per fare piena luce sui fatti, attraverso il responsabile della sede di Roma, Angelo Novelli, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., una società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. Chi avesse informazioni utili può chiamare anche il numero verde di Studio3A, 800090210.