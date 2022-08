Tragedia alle porte di Roma, si schianta contro un albero: morto 35enne

Ancora sangue sulle strade, ancora e purtroppo l’ennesimo incidente mortale. Questa volta a perdere la vita un 35enne, che ieri sera, poco dopo le 23.30, ha prima perso il controllo della sua auto, poi si è schiantato contro un albero. In quello che, almeno per il momento, sembrerebbe essere un sinistro autonomo, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

L’incidente mortale sulla Braccianese Claudia

Il tragico incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 23.45, sulla Braccianese Claudia, nel comune di Canale Monterano, all’altezza del bivio con via dei Grottini. È qui che il 35enne, a bordo della sua auto, una Suzuki Jimny, ha prima perso il controllo – per cause ancora tutte da accertare – poi ha terminato la corsa contro un albero. Un impatto fatale, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

La corsa in ospedale

L’automobilista, che ha perso il controllo dell’auto, è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero, è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale, al Padre Pio di Bracciano, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. I medici hanno tentato di salvargli la vita, poi a mezzanotte e trenta è arrivata la tragica notizia: troppo gravi le ferite riportate, il 35enne è morto.

Sull’incidente ora spetterà ai Carabinieri fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.