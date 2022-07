Tragedia nel parco acquatico: morto un bimbo, si era lanciato da uno scivolo

Tragedia terribile in un parco acquatico di Battipaglia dove un ragazzino di 12 anni ha perso la vita dopo essersi buttato da uno scivolo. Quella che sarebbe dovuta essere una giornata di relax, di divertimento e spensieratezza si è trasformata presto in un incubo. Il bimbo non ce l’ha fatta e sul caso è stata aperta un’inchiesta.

Leggi anche: Torvaianica, prende a calci e pugni la figlia: arrestato 48enne

La tragedia

Quel ‘maledetto scivolo’ è stato il suo ultimo gioco. Dopo, più niente. Stando alle prime segnalazioni, il bimbo sarebbe salito sullo scivolo e avrebbe fatto il gioco senza nessun problema. Ma una volta uscito dall’acqua, dopo poco, avrebbe iniziato a sentirsi male. Molto male.

Immediato quindi l’arrivo dell’ambulanza. Ma purtroppo, tutto è stato inutile. Le cause del decesso ancora non sono chiare. Per il momento, gli investigatori suppongono o un forte malore o un probabile colpo preso nello scivolo.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Battipaglia che hanno acquisito le immagini delle telecamere. Cercheranno proprio in queste ore di capire cosa sia effettivamente successo. Per quanto riguarda il parco acquatico, le attività sono state sospese e lo scivolo è stato sequestrato.