Tragedia nell’Ospedale pediatrico: 6 neonati morti, si contano i feriti

Bilancio drammatico per il rogo scoppiato nell’Ospedale pediatrico New Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar in India. Almeno sei i neonati deceduti, in corso la conta dei feriti. Tutti gli aggiornamenti.

Sono ancora in corso le operazioni nell’area dove sorge l’Ospedale pediatrico New Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar a Delhi, in India, a seguito del devastante rogo che ha interessato la struttura nelle scorse ore. Purtroppo, tra le fiamme, avrebbero perso la vita sei neonati e altri bambini sarebbero rimasti feriti. In corso di accertamento le cause dell’incendio.

Incendio nell’Ospedale Pediatrico in India: ultime news

L’adnkronos, citando fonti di Polizia, parla di un bilancio al momento di “sei neonati deceduti dopo lo scoppio dell’incendio e altri cinque ricoverati in ospedale”. Secondo le autorità locali 12 bambini sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco ma un altro avrebbe perso la vita (il che farebbe salire a 7 il conto delle vittime ma si attendono ulteriori aggiornamenti in merito). A contribuire ad alimentare le fiamme sarebbe stata la presenza delle bombole d’ossigeno presenti nel reparto. Il ministro della Sanità Saurabh Bharadwaj ha assicurato che sul caso verranno presi provvedimenti rigorosi.

