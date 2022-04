Tragedia sul volo Ryanair: passeggero muore in aereo

Un dramma in piena regola, e durante un volo di linea che stava attraversando la porzione di continente europeo che da Bruxelles porta a Milano Bergamo. Un passeggero di 59 anni è deceduto durante la traversata nella serata di domenica scorsa 24 aprile. Il tutto è avvenuto in pochissimi istanti: l’uomo di colpo ha perso i sensi poco dopo il decollo del velivolo. Immediate, poi, le operazioni di soccorso, ma a quel punto già non c’era più niente da fare.

Malore improvviso durante il volo: muore un uomo di 59 anni

Nel frattempo il comandante si era già messo in contatto con la torre di controllo per avvisare dell’accaduto: all’atterraggio, intorno alle 23:00 della stessa sera, sul posto c’erano già i mezzi di soccorso pronti. Ma anche la rianimazione a terra non ha dato risultati, purtroppo.

Cosa è successo durante la traversata verso Milano

Stando a quanto trasmesso nelle ore successive alla vicenda, la vittima era un passeggero di origine belga di 59 anni. Probabilmente si è trattato di un infarto improvviso. Come riporta anche l’Eco di Bergamo, è stata avvisata anche la la polizia di frontiera e la società Sacbo che gestisce lo scalo.

Due anni fa, un caso simile

Solamente due anni fa, un caso molto simile era accaduto. Quella volta, una donna di nazionalità cinese si era sentita male più o meno all’improvviso. Era accaduto all’arrivo all’Aeroporto di Milano-Malpensa, esattamente nel percorso che porta verso il Terminal 1: si era accasciata al suolo appena scesa dal bus di transito verso il terminal. Anche in quel caso, gli operatori non poterono far altro che constatare il decesso, e ogni manovra dei soccorsi risultò inutile.