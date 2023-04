Tragedia sfiorata sulla Prenestina, si sdraia sui binari del tram: corse bloccate

Momenti di Panico sulla Prenestina nella giornata di ieri martedì 11 aprile. Un uomo avrebbe attraversato a piedi la via per poi sdraiarsi in mezzo ai binari del tram. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sembrava essere in stato confusionale.

Si sdraia sui binari del tram: Prenestina bloccata

I fatti sono accaduti in zona Prenestino-Villa Giordani, dove è stata sfiorata la tragedia. L’uomo si è sdraiato sulla linea del tram interrompendo tutte le corse della tratta. La linea è stata interrotta all’altezza dell’incrocio con via Olevano Romano.

Diverse le linee del tram coinvolte nelle limitazioni, tra cui la 5, 14 e la 19. A causa del blocco della circolazione Atac ha messo a disposizione i bus sostituitivi per la tratta largo Preneste-Gerani e largo Preneste-Togliatti. Fortunatamente l’uomo è stato convinto a rialzarsi e a mettersi in sicurezza.