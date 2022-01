Tragedia sull’Appia, muore a 42 anni in un incidente: la vittima è Paolo Nardozi

E’ Paolo Nardozi l’uomo di 42 anni che nella tarda serata di ieri, sulla via Appia, all’altezza del chilometro 75,1 al confine tra i Comuni di Latina e Sezze, ha perso tragicamente la vita a bordo della sua auto. L’uomo, per cause ancora tutte da accertare, è finito con la sua Audi A5 nel canale Lungolinea, quello che delimita via Appia, ed è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Tragedia sull’Appia: la vittima è il 42enne Paolo Nardozi

Da una primissima ricostruzione pare che l’uomo provenisse dalla Migliara 45, in direzione Latina. Probabilmente non si è fermato all’incrocio con via Appia, perché l’auto ha prima sfondato il muro che costeggia la carreggiata, poi si è ribaltata nel canale. E Paolo Nardozi, 42enne e meccanico molto conosciuto a Sezze, è rimasto incastrato nella vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo, estratto dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale del Distaccamento di Terracina, che ora dovrà chiarire le cause del sinistro, ricostruire l’esatta dinamica dell’ennesimo incidente mortale.

Incidente mortale a Sermoneta

Solo pochi giorni, nella notte del 25 gennaio, sempre in provincia di Latina è avvenuto un altro incidente, sempre mortale, con il peggiore degli epiloghi. Questa volta è successo in via Tufette, a Borgo Tufette, nel Comune di Sermoneta: due auto si sono scontrate violentemente per motivi ancora in fase di accertamento e nell’urto sono rimaste coinvolte tre persone e un uomo, nonostante i tentativi di salvargli la vita, è deceduto.