Tragico incidente a Roma, Daniele Ridolfi muore a 22 anni: oggi l’ultimo saluto

Doveva essere una serata spensierata, tra amici. Serata che, invece, si è trasformata in una tragedia perché in quell’auto dove viaggiavano tre ragazzi, uno di loro, di appena 22 anni, è morto. Daniele Ridolfi si trovava su una Toyota Yaris quando nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorso, poco dopo le 2.30, l’auto, per cause da accertare, è prima finita fuori strada, poi si è ribaltata. Una carambola che per lui è stata fatale, non gli ha lasciato scampo.

La dinamica dell’incidente mortale in via di Boccea

Il tragico incidente è avvenuto in via di Boccea, all’altezza del civico 1021. È proprio qui che l’auto, dove viaggiavano i tre amici, è finita prima fuori strada, poi ha terminato la corsa ribaltandosi. Un violento impatto, l’abitacolo distrutto e poi la tragica scoperta: Daniele non ce l’ha fatta, la sua vita è stata spezzata via in pochi e tragici istanti.

Le indagini e le condizioni di salute dei due amici

Ora spetterà alla Polizia Locale del Gruppo Cassia capire cosa sia successo in quello che sembra essere a tutti gli effetti un incidente autonomo: una distrazione? L’auto viaggiava a una velocità sostenuta? Quello che è certo (e purtroppo) è che un ragazzo ha perso la vita, mentre i suoi due amici, di 21 e 22 anni, sono rimasti feriti in modo grave e trasportati in codice rosso, per tutte le cure del caso, al Policlinico Gemelli.

I funerali di Daniele Ridolfi oggi a Roma

Oggi pomeriggio, alle 14.30, nella Parrocchia S. Maria di Loreto, in via Boccea al civico 1417, si terranno i funerali di Daniele Ridolfi, con la sua salma che arriverà in chiesa già in mattinata, alle 10.45. L’ultimo saluto a un ragazzo troppo giovane, l’ennesimo che ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Ancora sotto choc e increduli tutti quelli che lo conoscevano, tutti quei residenti che sui social, anche solo con un piccolo messaggio, si sono stretti al dolore della famiglia, di due genitori che ora dovranno sopravvivere a una perdita troppo grande, difficile da accettare.