Trasporta 360 chili di pesce nel camion isotermico… a frigo spento: scatta la multa

Guidava un autocarro isotermico refrigerato a frigo spento: dentro oltre 360 chili di pesce “fresco”. L’autista è stato fermato dalla Polizia Stradale di Latina per un controllo mentre percorreva la SS156 “Monti Lepini” in direzione Latina. Il camion era in evidente sovraccarico.

Trasporta pesce fresco a frigo spento

Dopo aver effettuato le verifiche documentali, i poliziotti procedevano al controllo del vano di carico, accertando che, al suo interno vi era sia del pesce fresco trasportato con il frigorifero spento ad una temperatura di circa +9°C , anzichè dei prescritti -18°C.

L’inosservanza delle previste temperature di conservazione della merce, faceva scattare l’intervento sul posto del personale ASL di Latina, il quale rilevava che, i prodotti ittici freschi erano conservati e trasportati a norma di legge, mentre per i prodotti congelati, constatava lo stato di cattiva conservazione, nonché l’interruzione della cosiddetta “catena del freddo”, disponendo l’immediata distruzione presso un centro di smaltimento autorizzato, per un peso netto totale di 360 chili.

Maxi multa di 1.200 euro per il trasportatore

Nel contempo gli agenti provvedevano a contravvenzionare il trasportatore per aver violato le prescritte norme sanitarie con una sanzione pecuniaria pari ad oltre 1.200 euro, oltre a contestare la violazioni per il sovraccarico e le inefficienze ai dispositivi di equipaggiamento del veicolo (pneumatici eccessivamente usurati ed inefficienza del serbatoio di ritenuta dei liquidi di scolo del vano di carico).