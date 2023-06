Travolge uno scooter e scappa: pirata della strada 87enne inseguito e acciuffato dai passanti

Dramma sfiorato per un soffio a Latina, dove un pirata della strada di 87 anni ha investito un padre e una figlia di 13 anni che viaggiavano in scooter e si è dato alla fuga, senza prestare soccorso ai feriti. Solo grazie al coraggio e alla determinazione di due cittadini che si sono dati all’inseguimento e lo hanno bloccato l’anziano automobilista è stato consegnato alle forze dell’ordine. Un episodio che riapre anche il dibattito sulla sicurezza stradale e sui limiti di età per la guida.

L’incidente si è verificato ieri sera intorno alle 19 in via Casilina, nei pressi della rotatoria con via Massaro, dove una Fiat Seicento guidata dall’87enne ha colpito frontalmente un maxi scooter Honda Adv su cui viaggiavano il padre di 45 anni e la figlia adolescente. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi, l’utilitaria avrebbe invaso la corsia opposta per immettersi in un’area privata, tagliando la strada allo scooter. Dopo l’impatto, l’anziano non si è fermato a soccorrere i feriti, ma ha proseguito la sua corsa su via Massaro verso Borgo Sabotino.

L’inseguimento e il blocco del pirata 87enne

La scena, come riporta Latina Oggi, non è passata inosservata a due testimoni che si trovavano nei paraggi: uno in sella a uno scooter e l’altro alla guida di un suv. I due hanno deciso di seguire il pirata della strada e di tentare di fermarlo, affiancandolo e intimandogli di accostare. L’87enne però non ha obbedito e ha continuato a guidare in modo spericolato, insultando i suoi inseguitori. Dopo aver attraversato il centro abitato di Borgo Sabotino, l’anziano ha imboccato la strada Litoranea in direzione di Latina: qui i due eroi civili hanno colto l’occasione per chiudergli la strada al semaforo all’incrocio con via Casilina e bloccarlo, aspettando l’arrivo delle pattuglie della Polizia Locale. A quel punto l’anziano si è arreso e ha ammesso le sue colpe, cercando però di sminuire la gravità dei fatti.

I feriti

Nel frattempo i soccorsi erano intervenuti sul luogo dell’incidente, dove padre e figlia erano rimasti a terra dopo essere stati sbalzati dallo scooter a causa dell’urto con l’auto. Il mezzo a due ruote era finito sull’altro lato della carreggiata sul ciglio, mentre i due erano caduti sull’asfalto, riportando diverse lesioni. Le ambulanze del 118 li hanno trasportati d’urgenza in ospedale con il codice rosso. Entrambi sono stati sottoposti ad accertamenti e le loro condizioni richiedono monitoraggio ma sono stabili.

Questo episodio riaccende i riflettori sul problema della sicurezza stradale e sul ruolo degli anziani alla guida.Tra le cause principali ci sono la perdita di capacità visive, uditive e cognitive, la riduzione dei riflessi e la scarsa conoscenza delle norme vigenti. Per questo motivo, diverse associazioni e istituzioni hanno proposto di introdurre dei limiti di età per la guida o dei controlli periodici sulle condizioni fisiche e psichiche degli anziani. Si tratta di una questione delicata, che riguarda anche il diritto alla mobilità e all’autonomia delle persone anziane, ma che richiede una maggiore responsabilità e consapevolezza da parte di tutti.